Дочь певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина восхитила поклонников звездной семьи

Об этом сообщает Politeka.net, в последнее время Лиза Галкина стала не менее популярной, чем ее родители.

Супруги иногда публикуют домашние видео с ее участием, которые обожают фанаты. На этот раз ролик появился на фан-странице дочки Пугачевой и Галкина в Instagram. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Лиза задорно станцевала в белых колготах и черном спортивном купальнике. На шее у нее было массивное украшение.

Завершила свой танец девочка поклоном, как и положено настоящей балерине.

Пользователи Сети пришли в восторг от увиденного. В комментариях пишут комплименты девочке.

«Самая очаровательная балеринка», «Эту Лизоньку так и хочется потискать, до чего ж хорошенькая лапочка», «Будет Примой Большого театра», «Просто душенька», «Просто лебедь», «Алла Борисовна на седьмом небе наверное от такой лапочки», «Очаровательное создание», «При такой красоте поклоны должны ей отбивать, сама грация, пластика. Браво», «Лизонька, ты чудо», - пишут в комментариях.

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