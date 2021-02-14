Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин решил вспомнить детство и попрыгать в снег

Забавное видео российский шоумен обнародовал у себя в Инстаграм-аккаунте, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Кадры были сделаны в роскошном замке, в котором 43-летний артист проживает со своей 71-летней супругой Аллой Пугачевой и подрастающими двойняшками Лизой и Гарри.

Звездная чета очень любит гулять по красочной территории вокруг замка, особенно когда ее укрыл снег.

На видео Галкин неуклюже прыгает в снег, издавая звуки. Всё это происходит под истеричній хохот примадонны, которая снимает происходящее на камеру.

«Ой, не могу», - говорит Пугачева, смеясь.

В подписи к видео Галкин объяснил, что затеял это ради молодежной сети Тик-Ток.

К слову, владения певицы и шоумена занимают более 3000 кв. м., на которых расположился не только шестиэтажный замок, но и сад с роскошным бассейном.

Фолловеры уже отреагировали на новое видео. Меньше чем за час его просмотрели свыше 500 тысяч раз. Некоторых заинтриговала на заднем плане скульптура, похожая на Бэтмена.

«Памятник Бэтмену??))», "Это Бетмен, памятник Бетмену на заднем плане?😂😂😂" - спросили они.

"Лучший неваляшка года... пойду тоже прыгну, чего не сделаешь ради целого дома дочек... с днём любви Усех🥰❤️😍",

" Максим вы лучший !!!!, - пишут в сети.

Напомним, что известного друга Пугачевой и Киркорова похоронили в Украине, неожиданные подробности: «Увезли в чемодане…».

Ранее Politeka писала, что Галкин показал трогательное видео с подросшей дочерью от Пугачевой: "Я папочке своему никогда...".

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