Известный российский артист и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал, как он проводит время с дочкой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Галкина в соцсети.

Так, в сторис артиста появилось видео, на котором его дочь играет в развивающие игры, а он мило общается с ней.

"Лиз, что будем делать?" - спросил он у ребенка.

Девочка радостно ответила: "Конфету!".

"Конфету? Ха, я на раз-два сейчас конфетку сделаю! Тебе как моя прическа, нормально?" - поинтересовался он.

Девочка посмотрела на отца и заверила, что все хорошо.

"Класс! Честное слово! Я папочке своему не вру", - сказала Лиза.

Как известно, Максим Галкин и Алла Пугачева в браке с 2011 года, а начали жить вместе - с 2005 года. Пара воспитывает двух общих детей - Гарри и Лизу. Они двойняшки, которых паре родила суррогатная мать 18 сентября 2013 года. При этом известно, что Лиза немного старше - она появилась на свет на несколько минут раньше своего брата.

Ранее мы писали, что в Сети обсуждают архивное фото с детьми Пугачевой, которые играли на пляже. Лизу нарядили в розовую косынку, футболочку с принтом и розовые шортики, а Гарри - в белую футболку и салатовую бейсболку.

Напомним, что Лиза Галкина решила изменить прическу Пугачевой и довела брата.

Как сообщала Politeka, гордый Галкин похвастался повзрослевшей дочкой, копией Пугачевой: "Аллочка молодая"

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина вынесла "Модный приговор" старшей сестре Кристине Орбакайте.