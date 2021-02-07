Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина не перестают изумлять публику
Как передает Politeka.net, на одной из фан страничек звездной семейки в Инстаграм поделились свежим видео, в котором семилетние Гарри с Лизой предстали за любопытным занятием (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Гарри "за рулем" электросамоката лихо заехал в просторную комнату. Сзади мальчика стояла его сестра. Процесс снимал отец детей. Остановившись прямо перед его носом, мальчик произнес: "А ты говорила, упадем, упадем... Давай еще раз!"
Елизавета, при этом, соскочила с самоката, вытерев пот со лба. "Фуух", - сказала девочка, которая, видимо, действительно боялась упасть. Однако, на предложение брата прокатиться еще раз отреагировала положительно.
Гарри заботливо показал Лизе, как и куда следует ставить ноги, чтобы не свалиться.
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"Аккуратненько", - напутствовал малышей Галкин.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, восторгаясь тем, как Гарри растет джентельменом:
"Как здорово что их двое! Всегда рядышком, всегда будут друг за друга горой, умнички!"
"довез ценный груз🙏😂"
"Восхищаюсь Гарри, джентельмен не смотря на возраст!"
"Какие уже взрослые и дружные брат с сестрой!"
"Детки молодцы, без напряга забавляются, Гарик чудо, но Лизовета красуня!👍"
"Гарри - молодец. С таким братом не пропадёшь👍"
До этого мы рассказывали, что в Сети обсуждают архивное фото с детьми Пугачевой, игравшими на пляже. Лизу нарядили в розовую косынку, футболочку с принтом и розовые шортики, а Гарри - в белую футболку и салатовую бейсболку.
Напомним, что Лиза Галкина решила сменить прическу Пугачевой и довела брата.
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Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина вынесла "модный приговор" старшей сестре Кристине Орбакайте.