Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина не перестают изумлять публику

Как передает Politeka.net, на одной из фан страничек звездной семейки в Инстаграм поделились свежим видео, в котором семилетние Гарри с Лизой предстали за любопытным занятием (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Гарри "за рулем" электросамоката лихо заехал в просторную комнату. Сзади мальчика стояла его сестра. Процесс снимал отец детей. Остановившись прямо перед его носом, мальчик произнес: "А ты говорила, упадем, упадем... Давай еще раз!"

Елизавета, при этом, соскочила с самоката, вытерев пот со лба. "Фуух", - сказала девочка, которая, видимо, действительно боялась упасть. Однако, на предложение брата прокатиться еще раз отреагировала положительно.

Гарри заботливо показал Лизе, как и куда следует ставить ноги, чтобы не свалиться.

"Аккуратненько", - напутствовал малышей Галкин.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, восторгаясь тем, как Гарри растет джентельменом:

"Как здорово что их двое! Всегда рядышком, всегда будут друг за друга горой, умнички!"

"довез ценный груз🙏😂"

"Восхищаюсь Гарри, джентельмен не смотря на возраст!"

"Какие уже взрослые и дружные брат с сестрой!"

"Детки молодцы, без напряга забавляются, Гарик чудо, но Лизовета красуня!👍"

"Гарри - молодец. С таким братом не пропадёшь👍"

До этого мы рассказывали, что в Сети обсуждают архивное фото с детьми Пугачевой, игравшими на пляже. Лизу нарядили в розовую косынку, футболочку с принтом и розовые шортики, а Гарри - в белую футболку и салатовую бейсболку.

Напомним, что Лиза Галкина решила сменить прическу Пугачевой и довела брата.

Как сообщала Politeka, гордый Галкин похвастался повзрослевшей дочкой, копией Пугачевой: "Аллочка молодая"

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина вынесла "модный приговор" старшей сестре Кристине Орбакайте.