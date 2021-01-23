Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина настолько дружные, что везде ходят вместе

Так, один из снимков, который появился в официальном Instagram-аккаунте фан-клуба Елизаветы Галкиной, демонстрирует насколько Гарри и Лиза неразлучные, передает Politeka.net

К примеру, на пляже двойняшки всегда загорают на одном полотенце.

На фото Лиза была наряжена в розовую косынку, футболочку с принтом и розовые шортики. А ее братик Гарри был одет в салатовой бейсболке.

Сами родители не перестают удивляться тому, какими умными и вдумчивыми растут их дети. До того, как Гарри и Лиза пошли в первый класс, они уже умели читать, считать, писать, а также изучали иностранные языка чуть ли не с младенчества.

Фолловеры тут же принялись комментировать пляжное фото.Отзывы были разными, но в основном хвалебные.

"Ну от Пугачевой ничего нет) Очень хорошо, что деткам повезло💕", "Классно👍! Счастливые дети в счастливой семье👏!", "Милые, очаровательные детки", "Бусинки", "Хорошенькие", - высказались в сети.

К слову, двойняшки Лиза и Гарри появились на свет в 2013 году от суррогатной матери. Долгое время не было никаких подробностей о рождении малышей, однако накануне Максим Галкин дал интервью, в котором рассказал, что суррогатная мать не знала, чьих детей вынашивает.

Напомним, что Лиза Галкина решила сменить прическу Пугачевой и довела брата.

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Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина вынесла "модный приговор" старшей сестре Кристине Орбакайте.