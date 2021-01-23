Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина настолько дружные, что везде ходят вместе
Так, один из снимков, который появился в официальном Instagram-аккаунте фан-клуба Елизаветы Галкиной, демонстрирует насколько Гарри и Лиза неразлучные, передает Politeka.net
К примеру, на пляже двойняшки всегда загорают на одном полотенце.
На фото Лиза была наряжена в розовую косынку, футболочку с принтом и розовые шортики. А ее братик Гарри был одет в салатовой бейсболке.
Сами родители не перестают удивляться тому, какими умными и вдумчивыми растут их дети. До того, как Гарри и Лиза пошли в первый класс, они уже умели читать, считать, писать, а также изучали иностранные языка чуть ли не с младенчества.
Певица, снимавшая Тарзана с любовницей, рассказала правду и молит Королеву о пощаде: "Я боюсь..."
Мишина заставила Эллерта раскрыть главный секрет, все произошло до «Холостячки»: «Давай расскажи, ты…»
Тайная жена Винника забыла о муже, игриво прижавшись к его сопернику: «Что за мужик?»
Звезда "Дизель шоу" Евгений Никишин показал детей и красотку-жену, редкие фото: "Похудел на 20 кг!"
Крещение закончилось несчастьем для 8 киевлян: детали ЧП
Фолловеры тут же принялись комментировать пляжное фото.Отзывы были разными, но в основном хвалебные.
"Ну от Пугачевой ничего нет) Очень хорошо, что деткам повезло💕", "Классно👍! Счастливые дети в счастливой семье👏!", "Милые, очаровательные детки", "Бусинки", "Хорошенькие", - высказались в сети.
К слову, двойняшки Лиза и Гарри появились на свет в 2013 году от суррогатной матери. Долгое время не было никаких подробностей о рождении малышей, однако накануне Максим Галкин дал интервью, в котором рассказал, что суррогатная мать не знала, чьих детей вынашивает.
Напомним, что Лиза Галкина решила сменить прическу Пугачевой и довела брата.
Как сообщала Politeka, гордый Галкин похвастался повзрослевшей дочкой, копией Пугачевой: "Аллочка молодая"
Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина вынесла "модный приговор" старшей сестре Кристине Орбакайте.