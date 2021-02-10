Стилиста Аллы Пугачевой и других российских звезд Александра Шевчука похоронили в Украине

Композитор Ирина Грибулина сообщила, что прах стилиста предали земле на городском кладбище в Умани - это его историческая родина. Об этом пишет издание Dni.ru.

Отметим, подруга Шевчука огорчена, что его могила находится почти в тысяче километров от Москвы.

«Родственники из Украины решили кремировать Сашу, а потом урну с прахом увезти из России и похоронить на его малой родине. Мне очень жаль, что я не смогу ходить к нему на могилу, а для нас, православных - христиан, это очень важно », - рассказала композитор.

Она отметила, что после кремации урну с прахом стилиста увезли в чемодане из России. Грибулина уточнила, что родственникам Александра Шевчука понадобилось немало усилий, чтобы это сделать, в частности пришлось обойти немало инстанций.

Напомним, о смерти Александра Шевчука поклонникам стало известно в ночь на 25 января.

Известно, что Шевчук скончался вследствие перитонита. В больницу его доставили с разрывом внутренних органов, но даже срочная операция и извлечение инородного предмета не спасли.

При этом в Сети стали появляться сообщения о том, что смерть стилиста была не случайной.

Напомним, трагедия потрясла семью Пугачевой, Галкин и Орбакайте не сдержали эмоций: "В наших сердцах и душах...".

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