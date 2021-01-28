Скандальная российская певица и телеведущая Ольга Бузова после слухов о конфликте с Аллой Пугачевой напрямую обратилась к Примадонне
Обращение звезды прозвучало в недавнем выпуске шоу «Бородина против Бузовой», главной темой которого стала киберпреступность. Так, одна из участниц программы рассказала, что ее аккаунт в соцсети подвергся взлому накануне Нового года.
Один из присутствовавших экспертов посоветовал девушке обратиться к Пугачевой. Он объяснил, что сам когда-то столкнулся с подобной проблемой и Примадонна ему помогла. Так, мужчина обратился к певице со странной просьбой:
«Давайте мы с вами сфоткаемся, и я подпишу: ''Сволочи, если вы еще раз взломаете мою страницу, то считайте, что вы пошли против Пугачевой''. Прошло уже лет пять, никто не взламывает мою страничку», - рассказал эксперт.
Этот рассказ сильно впечатлил Бузову. Певица решила, что ей бы тоже не помешало обзавестись подобной защитой от киберпреступников, и обратилась к Пугачевой.
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«Алла Борисовна, помогите, пожалуйста. Видите, как ваше лицо и ваше слово помогло. Я вас жду, Алла Борисовна. И мечтаю с вами познакомиться!», - заявила знаменитость.
Впрочем, сама Алла Борисовна может быть не в восторге от такой перспективы. Так, в преддверии Нового года ряд российских СМИ со ссылкой на источники, близкие к Примадонне, сообщали, что Пугачева якобы наложила вето на участие Бузовой в новогодних огоньках. Они объясняли это нелюбовью легендарной певицы к образу ее младшей коллеги.
Стоит также отметить, что в последнее время Бузова в прямом и переносном смысле слова «спелась» с бывшим мужем Пугачевой Филиппом Киркоровым. Артисты даже исполнили дуэтом песню Примадонны «Сильная женщина». К тому же, они часто засыпают друг друга комплиментами в соцсетях.
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