Скандальная российская певица и телеведущая Ольга Бузова после слухов о конфликте с Аллой Пугачевой напрямую обратилась к Примадонне

Обращение звезды прозвучало в недавнем выпуске шоу «Бородина против Бузовой», главной темой которого стала киберпреступность. Так, одна из участниц программы рассказала, что ее аккаунт в соцсети подвергся взлому накануне Нового года.

Один из присутствовавших экспертов посоветовал девушке обратиться к Пугачевой. Он объяснил, что сам когда-то столкнулся с подобной проблемой и Примадонна ему помогла. Так, мужчина обратился к певице со странной просьбой:

«Давайте мы с вами сфоткаемся, и я подпишу: ''Сволочи, если вы еще раз взломаете мою страницу, то считайте, что вы пошли против Пугачевой''. Прошло уже лет пять, никто не взламывает мою страничку», - рассказал эксперт.

Этот рассказ сильно впечатлил Бузову. Певица решила, что ей бы тоже не помешало обзавестись подобной защитой от киберпреступников, и обратилась к Пугачевой.

«Алла Борисовна, помогите, пожалуйста. Видите, как ваше лицо и ваше слово помогло. Я вас жду, Алла Борисовна. И мечтаю с вами познакомиться!», - заявила знаменитость.

Впрочем, сама Алла Борисовна может быть не в восторге от такой перспективы. Так, в преддверии Нового года ряд российских СМИ со ссылкой на источники, близкие к Примадонне, сообщали, что Пугачева якобы наложила вето на участие Бузовой в новогодних огоньках. Они объясняли это нелюбовью легендарной певицы к образу ее младшей коллеги.

Стоит также отметить, что в последнее время Бузова в прямом и переносном смысле слова «спелась» с бывшим мужем Пугачевой Филиппом Киркоровым. Артисты даже исполнили дуэтом песню Примадонны «Сильная женщина». К тому же, они часто засыпают друг друга комплиментами в соцсетях.

Напомним, Алла Пугачева теряет близких одного за другим, детали новой трагедии: "Светлая память Саше...".

Как сообщала Politeka, цветущая Пугачева в роскошной шубке растаяла в объятиях задорного Галкина: «Назло завидующим».

Также Politeka писала, что игривая Пугачева раззадорила молодого Галкина на публике.