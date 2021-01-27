Известная певица Алла Пугачева удивила Максима Галкина игривым настроением

На странице дочки Пугачевой и Галкина Лизы в Instagram появилось видео, где звездная мама проявила себя с неожиданной стороны и сообщила о своих чувствах к супругу, пишет Politeka.net.

71-летняя Алла Пугачева несмотря на возраст еще способна удивить своим задором не только поклонников, но и молодого супруга Максима Галкина, который снял подобные кадры во время прогулки со звездой и разместил их на страничке Лизы.

На видео представлены кадры, записанные во время прогулки супругов по зоопарку. Максим Галкин привел жену в павильон с редкими птицами. Видимо, кадры были сняты в теплое время года, так как за окном павильона виднелись зеленые деревья, а сама Алла Борисовна предстала в легкой нежно-розовой кофточке и темных круглых очках.

Рассматривая птиц, Максим Галкин, нежно обратившись к ней, спросил мнения супруги.

"Аллочка, тебе нравятся вот эти птицы?",- спросил юморист.

Видимо, Примадонна была в хорошем настроении, поскольку звезда вдруг приободрилась, неожиданно повернулась к мужу лицом и сообщила о том, что ей больше нравится молодой Максим.

"Ты мне нравишься, мой ласковый и нежный зверь",- заявила Алла Пугачева на камеру, после чего вдруг приподняла свои очки, внимательно посмотрела на мужа и томно выдала звук, похожий на стон. Далее игривая Примадонна резко опустила очки на место, развернулась и продолжила экскурсию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa)

Несмотря на о, что видео снято давно, фанаты Пугачевой и Галкина пришли от него в восторг и написали много приятных слов в комментариях.

"Красотка", "Аллочка молодец, как кошка: 9 жизней прожила!", "Как-то неестественно сказала...", "Молодцы, берегите друг друга", "Всегда на юморе", "Как это прекрасно, желаю долгой и счастливой жизни", "Счастливые", "Классная она!", "Супер", "Обворожительная Алла!!!", "Потрясающе, красавица!!!", "Любовь-морковь", "Алла, ты очень мудрая. Ты великая женщина",- написали поклонники под видео.

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