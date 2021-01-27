"Всем бы так..."

Певица София Ротару из-за эпидемии редко выходит на улицу и проводит время в основном в своем загородном доме под Киевом

Поместье 73-летней артистки находится в поселке Пятихатки, на границе двух сел, в сосновой роще вдали от оживленной трассы, но при этом без выхода к водам Днепра, пишет "Страна".

Аккуратный особняк окружен небольшим хвойным лесом. На территории тоже, кстати, высажены элитные голубые ели, туи и прочие вечнозеленые декоративные растения. Коттедж имеет необычную угловатую форму и несколько уровней.

По данным издания, согласно выписке, из реестра прав на недвижимость, площадь особняка составляет 1412 кв метров. Ротару приобрела его еще 15 лет назад.

Во время съемки с высоты птичьего полета из трубы над каминным залом шел дым, а во дворе был припаркован белый Range Rover певицы.

Пользователи с жаром комментируют увиденное. Некоторые порадовались за Ротару, другие позавидовали, а третья сравнили ее хоромы с замком Аллы Пугачевой.

"Нищебродка" - подумала Пугачёва"

"Одна калина за вiкном (и парочку гектаров за калиной) 😂"

"По сравнению с дворцом Пугачёвой, это просто сарайчик:)"

"Она уже лет 50, как официальная советская миллионерша! Причём абсолютно заслуженно и легально! И домик, к тому же, ничё такой... И всё в деревьях...😜"

"ну за тетку Ротару можно только порадоваться, все бы так своим талантом заработали и жили на старости лет"

"Ну, что... Бедненько, но чистенько"

Любопытно, что ранее концертный директор Ротару Сергей Лавров рассказал, что певица переживает непростые времена. А именно, у нее финансовые трудности из-за карантина. Только за три месяца ограничений гастрольной деятельности звезда потеряла более 15 миллионов гривен.

Напомним, как "вечно молодая" Ротару выглядит в реальной жизни, кадры из закулисья "Квартал 95": "Начинают вылазить...".

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