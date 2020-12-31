73-летняя певица София Ротару в окружении родных порадовала армию поклонников

Видео появилось в фанатском Instagram-аккаунте, который посвящен легендарной певице.

На кадрах видно, как 73-летняя София Ротару решила покуражить в ресторане в кругу близких людей накануне Нового года.

Видео на свой телефон снимала невестка легендарной певицы Светлана Евдокименко, и в кадре она засняла мужа Руслана, Софию Ротару и внучку Соню. Все они держат в руках по бокалу с шампанским.

"С праздником вас! С наступающим всех!", - говорится в подписи к видео, на котором члены звездной семьи с искренней улыбкой готовятся к встрече с Новым годом.

Публикация пришлась по душе фанатам и они завалили ее лайками и комментариями с поздравлениями.

"С Праздником вас, Любим вас!", "Все красивые, с праздником", "Хорошего вечера", "Мило очень", "Легенду нашу главное берегите, а ещё двоих нет из семьи", "София Михайловна, живите долго и счастливо всей семьёй, аминь", "Соня главная, а Русик со Светиком уже счастливы", - написали они под публикацией.

Ранее София Ротару резко высказалась относительно жениха внучки Сони.

По словам 73-летней певицы, Соня слишком юная, чтобы сейчас играть свадьбу с бизнесменом.

"Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она ещё юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится", - заявляла ранее София Ротару.

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