Легендарная певица София Ротару, которая в этом году отмечала 73-летие, выступала на "Вечернем квартале" под усиленной охраной

Кадры, снятые поклонниками, были опубликованы в официальном Instagram "Квартал 95".

Вчера, 22 декабря, в Киеве проходил концерт "Вечернего квартала" и выступление Софии Ротару стало для зрителей настоящим сюрпризом.

"Любимая... Я не верю своим глазам, шикарно выглядит, как всегда", - подписали украинцы кадры выступления украинской певицы в рамках шоу "Вечерний квартал".

Но выступление Софии Ротару могли сорвать, если бы в ситуацию не вмешались бойцы Национальной гвардии.

Вчера, 22 декабря, сотни активистов из движения "Save ФОП" с флагами прошли от Верховной Рады к Офису президента, а затем отправились ко Дворцу Украина, где начинался концерт "Вечернего квартала". Протестующие хотели, чтобы глава государства "их услышал" и они готовы были оставаться под Дворцом до утра.

В ситуацию оперативно вмешались нацгвардейцы и бойцы спецназа, которые по периметру окружили здание и никого внутрь не пропускали.

Ранее мы рассказывалио скандальном выступлении Софии Ротару на премии "Песня года".

После выступления певицу щедро одарили цветами и один из помощников чем-то не угодил Ротару, из-за чего она вызверилась на него.

«Уйди отсюда, я сказала!» – резко сказала Ротару, но, увидев, что ее снимают, певица натянула на лицо улыбку.

И после выступления по Софии Ротару жестко прошелся критик Сергей Соседов, который заявил, что певице уже пора на пенсию.

"Конечно, можно сказать, что в этом сезоне она вновь «возвращается» в Россию. У неё будет немного новогодних корпоративов, она снимется в «Песне года», будет красоваться на российских телеэкранах и в новогоднюю ночь. Но кому нужно это творческое доживание?" — задался музыкальный критик вопросом.

Напомним, что вечно молодая Ротару не перестает удивлять изумительной внешностью

А еще Politeka писала, что София Ротару с львиной гривой потрясла видом

Также Politeka сообщала, что красавчик-внук Софии Ротару покорил своим талантом, бабушка гордится