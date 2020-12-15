73-летняя певица София Ротару пытается молодиться, однако годы все равно берут свое

Как пишет Politeka.net, легендарная артистка выступила на концерте "Песня года". В соцсети "Инстаграм" появились кадры закулисья, снятые композитором Игорем Крутым (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

Знаменитости запечатлены вместе в раздевалке. Музыкант показал Софию Ротару в легком халате персикового цвета, которая поспешила запахнуться при виде камеры. Игорь Крутой поблагодарил исполнительницу за приезд и показал их лица крупным планом. Благодаря видео можно заметить, как сильно постарела артистка, видны глубокие морщины, которые она на других фото успешно скрывает благодаря фильтрам и ретуши.

"Как хорошо, что есть такие люди. Сколько у нас лет будет вместе? 50? Как 50, мне 25 лет, а ты говоришь, я 50 лет уже участвую", - пошутила София Ротару и получила дружеский поцелуй. - "Спасибо тебе большое, ты знаешь, как я тебя люблю, как я тебя уважаю.

Несмотря на возраст, у Софии Ротару еще много поклонников, которые обсудили ее внешность в комментариях:

"Счастью нет предела, когда видешь прекрасную улыбку Софии Михайловны!!!"; "Какие вы молодцы, здоровья вам🙏, мы выросли под ваши песни , мы вас любим и уважаем❤️"; "Эта певица моего детства, помню всегда хотела на нее похожа быть. Даже руку также подымала и махала. И досих пор восхищаюсь ей."; "Бедная! Говорит уже еле-еле!"; "Красавцы обе, спасибо вам обеим, за участие и приглашение, в эти критические времена, вы 👍👍суперы, а вы София Михайловна!! Богиня!".

Недавно стало известно о скандале, который произошел во время "Песни года". Софии Ротару надарили столько букетов, что их пришлось тащить помощникам, один из них сделал что-то не так и певица публично его отругала - это момент попал на камеру.

Напомним, что молодящаяся София Ротару собрала под елкой семью, редкое фото с внуками и невесткой: "Захватывает дух!"

Как сообщала Politeka, внучка Ротару, собравшаяся замуж за миллионера, показала хищную натуру: "У нее дикие...".

Также Politeka писала, что юная внучка Ротару в мини задрала ножки, сразив откровенным ракурсом: "Сколько же кровей намешано в вас".