Известная певица София Ротару собрала все семейство под рождественской елкой

Как сообщает Politeka.net, семейное фото появилось на одном из фан-аккаунтов звезды в Инстаграм. На фото возле огромной елки позировала сама София Михайловна, ее сын Руслан с невесткой Светланой, а также внуки Ротару – Соня и Анатолий. Кроме этого, рядом с Софией Ротару сидела белая собака.

«Жизнь измеряется не количеством сделанных вдохов и выдохов, а количеством тех моментов, когда от счастья захватывает дух! Будьте счастливы! Самые Красивые, Талантливые, Уважаемые,

Очаровательные и Любимые», - подписали снимок авторы аккаунта.

Стоит отметить, что на фото 73-летняя Ротару выглядела превосходно. Ее лицо было свежим и моложавым.

Ранее мы писали, что София Ротару выступила на концерте "Песня года" в Москве. За кулисами концерта артистку пытались фотографировать журналисты. Артистку разозлил один из помощников, который пытался забрать у нее цветы. Певица прилюдно приказала помощнику уйти, а когда тот не послушался, повторила фразу еще раз. После артистка натянула на лицо улыбку и стала позировать для журналистов.

Для концерта Ротару выбрала красное длинное платье, которое выглядело очень стильно.

Напомним, что Киркоров в обнимку с Софией Ротару заговорил о "мостике" между Россией и Украиной: "Я рад, что…".

Как сообщала Politeka, внучка Ротару, собравшаяся замуж за миллионера, показала хищную натуру: "У нее дикие...".

Также Politeka писала, что юная внучка Ротару в мини задрала ножки, сразив откровенным ракурсом: "Сколько же кровей намешано в вас".