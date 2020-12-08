Внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко підкорила ніжною красою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала досить зухвалий для її блогу знімок. Зазвичай Софія публікує скромні фото, які спеціально знімає для Instagram. У неї багато стильних луків і міських образів, але пікантних знімків на сторінці 19-річної красуні не так вже й багато.

На черговому фото внучка Ротару постала в міні. Вона сиділа в машині, закинувши ноги. Ракурс фото вийшов вельми непристойним.

"Подорож позбавляє вас дару мови, а потім перетворює в оповідача", - підписала фото Софія.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Боже мій, яка краса!! Скільки ж кровей намішано в вас - і молдавська, і українська, і російська..Ваша ж мама росіянка?», «Очаровуєш миттєво!", "Приголомшливо! Сумую за тобою", "абсолютно приголомшливо", "це відмінне фото", "Ти така красива", "відмінне фото! Дивовижні кольори", "нічого розпусного не бачу дівчина дуже красива на заздрість всім», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Соня Євдокименко вийшла на прогулянку в простих джинсах і білій майці. В руках красуня тримала піджак, а образ доповнила сонцезахисними окулярами і сумкою. Своє розкішне волосся дівчина залишила розпущеним.

Нагадаємо, що Соня Євдокименко з задертими ногами вразила райським виглядом, нареченому-мільйонеру можна позаздрити:"Кайф".

Як повідомляла Politeka, що Соня Євдокименко скинула одяг, захопивши стрункою фігуркою в міні-бікіні: гарячі фото красуні.

Також Politeka писала, що Соня Євдокименко в сміливому міні зігнулася, показавши достоїнства фігури: "Вау, муза!".