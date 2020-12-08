Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко покорила нежной красотой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала довольно дерзкий для ее блога снимок. Обычно София публикует скромные фото, которые специально снимает для Инстаграм. У нее много стильных луков и городских образов, но пикантных снимков на странице 19-летней красотки не так уж и много.

На очередном фото внучка Ротару предстала в мини. Она сидела в машине, закинув ноги. Ракурс фото получился весьма неприличным.

«Путешествие лишает вас дара речи, а затем превращает в рассказчика», - подписала фото София.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Боже мой, какая красота!! Сколько же кровей намешано в вас - и молдавская, и украинская, и русская..Ваша же мама русская?», «Очаровываешь мгновенно!», «Оглушающе! Скучаю по тебе», «Совершенно потрясающе», «Это отличное фото», «Ты такая красивая», «Отличное фото! Изумительные цвета», «Ничего развратного не вижу девушка очень красивая на зависть всем», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко вышла на прогулку в простых джинсах и белой майке. В руках красотка держала пиджак, а образ дополнила солнцезащитными очками и сумкой. Свои роскошные волосы девушка оставила распущенными.

Напомним, что Соня Евдокименко с задранными ногами впечатлила райским видом, жениху-миллионеру можно позавидовать: "Кайф".

Как сообщала Politeka, что Соня Евдокименко скинула одежду, восхитив стройной фигуркой в мини-бикини: горячие фото красотки.

Также Politeka писала, что Соня Евдокименко в смелом мини изогнулась, показав достоинства фигуры: «Вау, муза!».