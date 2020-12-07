Юна внучка відомої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко поділилася яскравими кадрами з відпочинку

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала влог на своєму каналі youtube. Вона показала, як купалася в океані, а також насолоджувалася прекрасною природою і пам'ятками.

Свій влог Соня записує англійською мовою, так як намагається мовити на англомовну аудиторію. Як відомо, дівчина живе в США.

Найпікантнішим виявився кадр, на якому Євдокименко засвітилася в мініатюрному золотистому купальнику. Дівчина знімала себе камерою, коли заходила купатися. Купальник вигідно підкреслив акуратний бюст красуні і її струнку фігурку. У коментарях під відео дівчині залишили масу приємних слів.

"Клас! Такий сонячний і теплий vlog", " завдяки твоїм відео я підтягую мову)", "схоже на відмінну поїздку... родзинкою для мене була собачка», «ти прекрасна», "вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Софії Євдокименко 19 років. Вона пробувала себе в якості співачки, але серйозно займатися кар'єрою, по всій видимості, не поспішає.

Раніше ми писали, що внучка Ротару показала, як виглядає в повсякденному житті. Вона була одягнена в білу майку, джинси і білі кеди. Образ доповнили сонцезахисні окуляри в стильній білій оправі.

Нагадаємо, що Софія Євдокименко з задертими ногами вразила райським виглядом, нареченому-мільйонеру можна позаздрити:"Кайф".

Як повідомляла Politeka, Софія Євдокименко в сміливому міні зігнулася, показавши достоїнства фігури: "Вау, муза!".

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