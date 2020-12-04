Внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала себе в свіжому образі
На фото Соня позувала в білій майці і джинсах. В руках красуня тримала піджак, а образ доповнила окулярами і сумочкою. Зірка залишила волосся розпущеним, а стояла біля оздобленої стіни. Як можна зрозуміти, зараз Євдокименко відпочиває в Майамі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Крихітка, заслуговуєш мільярдера"
Ми писали, що внучка відомої української співачки Софії Ротару показала своє нове фото з Майамі.
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Дівчина одягнена досить просто - в білу майку, джинси і білі кеди. Також на ній можна побачити сонцезахисні окуляри в стильній білій оправі.
"Привіт з Майамі", - написала Євдокименко в коментарі до фото.
"Твою бабусю любили всі в СРСР, тепер всі в США люблять тебе", - пишуть в коментарях.
Ми писали, внучка відомої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала стильний міський аутфіт.
На знімку Соня була одягнена в білі брюки з високою талією, чорний в'язаний светр оверсайз і бежеву куртку з густим овечим хутром всередині.
На додаток до аутфіту вона підібрала чорні черевики і сумку в тон, а також квадратні сонцезахисні окуляри.
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