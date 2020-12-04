Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала себя в свежем образе

На фото Соня позировала в белой майке и джинсах. В руках красотка держала пиджак, а образ дополнила очками и сумочкой. Звезда оставила волосы распущенными, а стояла возле разукрашенной стены. Как можно понять, сейчас Евдокименко отдыхает в Майами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Крошка, заслуживаешь миллиардера"

Мы писали, что внучка известной украинской певицы Софии Ротару показала свое новое фото из Майами.

Девушка одета достаточно просто - в белую майку, джинсы и белые кеды. Также на ней можно увидеть солнцезащитные очки в стильной белой оправе.

"Привет из Майами", - написала Евдокименко в комментарии к фото.

"Твою бабушку любили все в СССР, теперь все в США любят тебя", - пишут в комментариях.

Мы писали, внучка известной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала стильный городской аутфит.

На снимке Соня была одета в белые брюки с высокой талией, черный вязаный свитер оверсайз и бежевую куртку с густым овечьим мехом внутри.

В дополнение городского аутфита она подобрала черные ботинки и сумку в тон, а также квадратные солнцезащитные очки.

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