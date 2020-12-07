Юная внучка известной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась яркими кадрами с отдыха

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала влог на своем канале youtube. Она показала, как купалась в океане, а также наслаждалась прекрасной природой и достопримечательностями.

Свой влог Соня записывает на английском языке, так как пытается вещать на англоязычную аудиторию. Как известно, девушка живет в США.

Самым пикантным оказался кадр, на котором Евдокименко засветилась в миниатюрном золотистом купальнике. Девушка снимала себя камерой, когда заходила купаться. Купальник выгодно подчеркнул аккуратный бюст красотки и ее стройную фигурку. В комментариях под видео девушке оставили массу приятных слов.

«Класс! Такой солнечный и тёплый vlog», «Благодаря твоим видео я подтягиваю язык)», «Похоже на отличную поездку... изюминкой для меня была собачка», «Ты прекрасная», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Как известно, Софии Евдокименко 19 лет. Она пробовала себя в качестве певицы, но серьезно заниматься карьерой, по всей видимости, не спешит.

Ранее мы писали, что внучка Ротару показала, как выглядит в повседневной жизни. Она была одета в белую майку, джинсы и белые кеды. Образ дополнили солнцезащитные очки в стильной белой оправе.

Напомним, что София Евдокименко с задранными ногами впечатлила райским видом, жениху-миллионеру можно позавидовать: "Кайф".

Как сообщала Politeka, София Евдокименко в смелом мини изогнулась, показав достоинства фигуры: «Вау, муза!».

Также Politeka писала, что София Евдокименко сбросила пиджак и показала, что достанется жениху-миллионеру: "Заслуживаешь миллиардера".