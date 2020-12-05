Починаюча модель і внучка співачка Софії Ротару Соня Євдокименко вразила бездоганною фігурою, примірявши екстра-міні

Відповідні кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram, розповідає Politeka.

"Сукня вгору, сукня вниз", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Соня Євдокименко позує в шкіряній міні-сукні, демонструючи бездоганні ноги в різних позах. Після цього красуня змінює наряд, ефектно присідаючи і розставляючи ноги на камеру. Побачене привело в» дикий " захват її шанувальників.

"Вау, муза», «це пожежа», «чудова", " ти просто красуня! Неймовірно пощастить комусь", «що за божество?", "ти в Майямі! Відпадно виглядаєш, бомба», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала себе у свіжому образі.

На фото Соня позувала в білій майці та джинсах. В руках красуня тримала піджак, а образ доповнила окулярами й сумочкою. Зірка залишила волосся розпущеним, а стояла біля оздобленої стіни. Як можна зрозуміти, зараз Євдокименко відпочиває в Майамі.

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