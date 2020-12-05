Начинающая модель и внучка певица Софии Ротару Соня Евдокименко впечатлила безупречной фигурой, примеряв экстра-мини

Соответствующие кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram, рассказывает Politeka.

«Платье вверх, платье вниз», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Соня Евдокименко позирует в кожаном мини-платье, демонстрируя безупречные ноги в разных позах. После этого красотка меняет наряд, эффектно приседая и расставляя ноги на камеру. Увиденное привело в «дикий» восторг ее поклонников.

«Вау, муза», «это пожар», «великолепная», «ты просто красотка! Невероятно повезет кому-то», «что за божество?», «ты в Майями! Отпадно выглядишь, бомба», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала себя в свежем образе.

На фото Соня позировала в белой майке и джинсах. В руках красотка держала пиджак, а образ дополнила очками и сумочкой. Звезда оставила волосы распущенными, а стояла возле разукрашенной стены. Как можно понять, сейчас Евдокименко отдыхает в Майами.

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