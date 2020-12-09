Починаюча модель та співачка Соня Євдокименко, внучка поп-легенди Софії Роатару, здивувала соковитим кадром

Як передає Politeka.net, 19-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливій міні-сукні леопардового забарвлення.

Образ доповнили стильні білі кросівки, шкіряна сумочка коричневого кольору і строката захисна маска на обличчі.

Соня показала себе в повний зріст: засмаглі ніжки красуні здатні звести з розуму будь-кого.

"У неї дикі ідеї🐆 💫", - підписала фото дівчина.

За кілька годин пост Євдокименко встигли "лайкнути" майже тисяча користувачів, частина з яких висловила своє захоплення смайликами в коментарях.

Раніше ми повідомляли, що Соня показала в Мережі свого нареченого. Ним виявився 31-річний IT-підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle Денис Жаданов. У 2018-му році хлопець потрапив в американський рейтинг Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій".

Нагадаємо, модель зачарувала пікантним фото в автомобілі. Дівчина сиділа на водійському місці, витончено задерши ніжки й висунувши їх у відчинене вікно. Соня була в чорній курточці та білій майці. Чи були на дівчині шортики або спідниця, невідомо, так як вся увага прикута до її пружних ніжок, які та безсоромно виставила напоказ.

"Боже мій, яка краса!! Скільки ж кровей намішано в вас - і молдавська, і українська, і російська... Ваша ж мама руська?», «Зачаровуєш миттєво!", "Приголомшливо! Сумую за тобою", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що внучка Ротару скинула піджак і показала, що дістанеться нареченому-мільйонеру: "заслуговуєш мільярдера"

Як повідомляла Politeka, що Соня Євдокименко скинула одяг, захопивши стрункою фігуркою в міні-бікіні: гарячі фото красуні.