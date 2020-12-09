Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка поп-легенды Софии Роатару, изумила сочным кадром

Как передает Politeka.net, 19-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном мини-платье леопардовой расцветки.

Образ дополнили стильные белые кроссовки, кожаная сумочка коричневого цвета и пестрая защитная маска на лице.

Соня показала себя в полный рост: загорелые ножки красотки способны свести с ума любого.

"У нее дикие идеи 🐆💫", - подписала фото девушка.

За несколько часов пост Евдокименко успели "лайкнуть" почти тысяча пользователей, часть из котороых выразила свой восторг смайликами в комментариях.

Ранее мы сообщали, что Соня показала в Сети своего жениха. Им оказался 31-летний IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов. В 2018-м году молодой человек попал в американский рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".

Напомним, модель вскружила голову пикантным фото в автомобиле. Девушка сидела на водительском месте, изящно задрав ножки и высунув их в открытой окно. Соня была в черной курточке и белой майке. Были ли на девушке шортики или юбка, неизвестно, так как все внимание приковано к ее упругим ножкам, которые та беззастенчиво выставила напоказ.

«Боже мой, какая красота!! Сколько же кровей намешано в вас - и молдавская, и украинская, и русская..Ваша же мама русская?», «Очаровываешь мгновенно!», «Оглушающе! Скучаю по тебе», - отреагировали пользователи.

Напомним, что внучка Ротару сбросила пиджак и показала, что достанется жениху-миллионеру: "Заслуживаешь миллиардера"

Как сообщала Politeka, что Соня Евдокименко скинула одежду, восхитив стройной фигуркой в мини-бикини: горячие фото красотки.