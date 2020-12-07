Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров в обнімку з легендарною українською співачкою Софією Ротару заговорив про дружбу українців і росіян

Як відомо, днями Ротару побувала в Москві на фестивалі «Пісня року». Там вона встигла сфотографуватися з Кіркоровим, який поділився знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото співак позує в химерному чорно-білому костюмі з паєтками і великому білому капелюсі. А ось сама Ротару віддала перевагу наряду із золотою бахромою.

У своєму пості Кіркоров нагадав, що щорічно бере участь у "Пісні року" вже 30 років. Однак, 2020 став ювілейним на цьому фестивалі не тільки для нього, «а й ювілейним роком для пісні Софії Михайлівни Ротару «Червона рута», якій виповнилося 50 років».

При цьому артист не втримався і вирішив підняти улюблену для російської пропаганди тему «дружби» між Україною і Росією.

"Червона рута" - як символ української естради, стала однією з найзнаменитіших і впізнаваних пісень у світі. І я радий, що в цьому році я продовжую давню традицію-з'єднувати культури. Пісня "романи" символізує місток між Росією та Україною, адже автор пісні Артем Пивоваров з Києва. Це дуже знаково, адже музика не має меж!" ,- написав співак.

Нагадаємо, сяючий Кіркоров поруч з Орбакайте і Басковим розповів про містичне пророцтво.

Як повідомляла Politeka, розфуфирений Кіркоров здався на публіці з коханцем Бузової і заговорив про кумівство.

Також Politeka писала, що 73-річна Ротару після тривалої паузи вийшла на сцену і викликала справжній фурор: "їй немає рівних".