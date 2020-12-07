Певец Филипп Киркоров похвастался появлением на звездной тусовке
Как передает Politeka.net, 53-летний артист опубликовал серию свежих снимков в своем микроблоге в Инстаграм.
Филипп Киркоров вместе с возлюбленным Ольги Бузовой рэпером Давой получили приз в номинации «Дуэт года» премии «Песня года 2020».
«Кто-то исполняет свои детские мечты и посвящает победы родителям, а кто-то исполняет мечты своих детей 🙏🏻У каждого своя роль! Не упустите только шанс! А то бывает - ещё не время, уже не время, а в промежутке - жизнь!💯», - написал артист.
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Также Киркоров рассказал об интересном совпадении.
«В своей первой «Песне года» в 1989 году я спел «Не смотри ты на часы», а в 2020 про #Ролексы (видимо, смотреть на часы было нужно😂) Совпадение? Мистика? Опять пророческие способности Бабы Ванги?», - написал певец.
Фолловеры артиста поздравляют его с новой победой.
Киркоров показал фото и видео с мероприятия. На одном из опубликованных кадром он позирует рядом с Львом Лещенком, Кристиной Орбакайте, Николаем Басковым, Валерием Агутиным и Ларисой Долиной.
Также в кадр попала и София Ротару.
Напомним, Филипп Киркоров готовится снова стать отцом, Пугачева будет в бешенстве.
А еще Politeka сообщала, что трагедия у Филиппа Киркорова, маленький подопечный певца погиб в Крыму.