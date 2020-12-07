Певец Филипп Киркоров похвастался появлением на звездной тусовке

Как передает Politeka.net, 53-летний артист опубликовал серию свежих снимков в своем микроблоге в Инстаграм.

Филипп Киркоров вместе с возлюбленным Ольги Бузовой рэпером Давой получили приз в номинации «Дуэт года» премии «Песня года 2020».

«Кто-то исполняет свои детские мечты и посвящает победы родителям, а кто-то исполняет мечты своих детей 🙏🏻У каждого своя роль! Не упустите только шанс! А то бывает - ещё не время, уже не время, а в промежутке - жизнь!💯», - написал артист.

Также Киркоров рассказал об интересном совпадении.

«В своей первой «Песне года» в 1989 году я спел «Не смотри ты на часы», а в 2020 про #Ролексы (видимо, смотреть на часы было нужно😂) Совпадение? Мистика? Опять пророческие способности Бабы Ванги?», - написал певец.

Фолловеры артиста поздравляют его с новой победой.

Киркоров показал фото и видео с мероприятия. На одном из опубликованных кадром он позирует рядом с Львом Лещенком, Кристиной Орбакайте, Николаем Басковым, Валерием Агутиным и Ларисой Долиной.

Также в кадр попала и София Ротару.

Напомним, Филипп Киркоров готовится снова стать отцом, Пугачева будет в бешенстве.

А еще Politeka сообщала, что трагедия у Филиппа Киркорова, маленький подопечный певца погиб в Крыму.