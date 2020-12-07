Знаменитый российский певец Филипп Киркоров в обнимку с легендарной украинской певицей Софией Ротару заговорил о дружбе украинцев и россиян

Как известно, на днях Ротару побывала в Москве на фестивале «Песня года». Там она успела сфотографироваться с Киркоровым, который поделился снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото певец позирует в вычурном черно-белом костюме с пайетками и большой белой шляпе. А вот сама Ротару предпочла наряд с золотой бахромой.

В своем посте Киркоров напомнил, что ежегодно участвует в «Песне года» уже 30 лет. Однако, 2020 стал юбилейным на этом фестивале не только для него, «но и юбилейным годом для песни Софии Михайловны Ротару «Червона рута», которой исполнилось 50 лет».

При этом артист не удержался и решил поднять любимую для российской пропаганды тему «дружбы» между Украиной и Россией.

«Червона рута» - как символ украинской эстрады, стала одной из самых знаменитых и узнаваемых песен в мире. И я рад, что в этом году я продолжаю давнюю традицию - соединять культуры. Песня «Романы» символизирует мостик между Россией и Украиной, ведь автор песни Артем Пивоваров из Киева. Это очень знаково, ведь музыка не имеет границ!», - написал певец.

Напомним, сияющий Киркоров рядом с Орбакайте и Басковым рассказал о мистическом пророчестве.

Как сообщала Politeka, расфуфыренный Киркоров показался на публике с любовником Бузовой и заговорил о кумовстве.

Также Politeka писала, что 73-летняя Ротару после длительной паузы вышла на сцену и вызвала настоящий фурор: "Ей нет равных".