Певец Филипп Киркоров ошеломил неожиданным откровением и эпатажным нарядом со шляпой

Как передает Politeka.net, 53-летний артист опубликовал серию свежих снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показал себя на церемонии вручения музыкальной премии "Виктория".

Филипп всегда отличался неординарным вкусом в одежда, этот раз не стал исключением. На одних кадрах поп-король позировал в белом пиджаке и такого же цвета стильной шляпе, на других показался в роскошном пальто, а на третьих - удивил черно-золотистым ансамблем опять же из шляпы и жакета, а также босоножками на носок.

Кроме того, Филипп засветился на мерориятии в компании любовника звезды "Дом-2" Ольги Бузовой, рэпера Давида Манукяна. В последнее время, он часто появляется в свете вместе с этим парнем.

В подписи гордый Киркоров заговорил о новом витке в музыке, мол, без "договорняков".

"Вчера прошла Российская Национальная музыкальная премия «Виктория». Подводить итоги года - дело правильное и нужное, чтобы видеть, куда направляться дальше. Рад, что в музыкальном пространстве появляются объективные премии с прозрачной системой голосования. Интрига, которая заставляет волноваться до конца церемонии - это особый шарм и новое явление в шоу-бизнесе. Я искренне верю, что такой подход ознаменует начало нового времени без «кумовства» и «договорняков». Хочу призвать коллег поддерживать эту премию, ведь это первый шаг перейти на другой уровень, уровень Грэмми🎶", - заявил артист.

Одной из первых пост прокомментировала Бузова, оставив несколько сердечек. Правда ее тут же укололи в ответ другие подписчики поп-короля: "Что, правда в глаза колит?😄 что и слов нет?".

Остальные пользователи также присоеднились к обсуждению увиденного:

"В белом пальто просто🔥"

"Шикарные!!!! 🔥🔥🔥 Образ просто бомбезный!!!!"

"Филипп вы выглядите во всех образах изумительно! Но белый - это потрясающе! Шляпа, пиджак, пальто просто 🔥"

"Как всегда на стиле!🔥😻 Просто шикарный образ, для настоящего короля 👑"

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