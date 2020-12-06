Певица София Ротару выступила на концерте "Песня года" в Москве

Как передает Politeka.net, новые снимки появились на Instagram-страничке артистки.



Судя по кадрам, зрительный зал был заполнен лишь на 25% из-за эпидемиологических ограничений.

Это не помешало множеству ее поклонников насладится выступлением своей любимицы.

"Самая лучшая", "Неповторимая", "Ей нет равных. Она самая лучшая. Она наша. Она София Ротару", - такими словами сопровождали поклонники певицы опубликованные кадры.

А некоторым даже удалось сделать совместный снимок со звездой.

Ранее стало известно, что певица за время карантина лишилась более 42 миллионов рублей доходов. И это только за весну 2020 года. Какую сумму потеряла певица за весь период пандемии остается лишь только догадываться.

Также мы сообщали, что у Ротару появились проблемы с концертами. По словам концертного директора певицы, она наотрез отказывается понижать оплату за свои выступления и в итоге оказалась не нужна в России, где заказчики выбирают артистов "подешевле".

Напомним, что вечно молодая Ротару не перестает удивлять изумительной внешностью: "Проживет 100 лет".

А еще Politeka писала, что София Ротару с львиной гривой потрясла видом, такой певицу еще не видели: "Ну очень дерзкая!".

Также Politeka сообщала, что красавчик-внук Софии Ротару покорил своим талантом, бабушка гордится: «Просто восхитительный».