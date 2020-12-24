Давно артистки не было видно

Певица София Ротару появилась на публике, чем вызвала бурю в комментариях

Как передает Politeka.net, на официальной страничке программы "Світське життя" в Инстаграм появилось свежее фото с 73-летней Ротару и ведущей Екатериной Осадчей. Обе присутствовали на концерте "Вечернего Квартала".

София Михайловна позировала в красном платье с длинными рукавами, спадающем волнами к самому низу. Лук артистки дополнили ее неизменная прическа: прямые каштановые локоны до плеч и яркий макияж, но без излишеств.

"В эту субботу только в «Світському житті»! Народная артистка Украины София Ротару о годе в самоизоляции, семье и юбилее «Червоной руты» 😉 А вы знали, что в этом году легендарной песне исполнилось 50 лет?", - говорится в подписи.

Кадром со съемок поделился в своем Инстаграм-блоге и сын певицы Руслан Евдокименко. Здесь уже София Михайловна приблизила лицо к камере так, что можно разглядеть все ее морщинки.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, Ротару "расколола" украинцев на несколько лагерей: одни по-прежнему души не чаят в своем кумире, восторгаясь ее неувядающей красотой. Другие обиделись на артистку за выступления в России. А третьи недовольны тем, что она, мол, поет "под фанеру" и намекают о пенсии.

"София Ротару вечно молодая, и вечно красивая 👍"

"Вечно молодая София Михайловна 😍"

"П'ятдесят?!!!Так це пречудово!!!👍👍👍"

"Молодець, Гордість, Талант, Легенда і не читайте та не слухайте той негатив. Не вміють цінити те, що маємо..."

"Начинают вылазить. Давно ее не было видно"

"Были времена, когда интересовалась ее творчеством, но сегодня - нет"

"І в Росії заспівала,і українцям защебече,ще живе в совецькому союзі"

"Чи пам'ятає Софія Михайлівна,що не приїхала на поховання автора тої легендарної пісні????? От би їй задати питання"

"Многолетняя фанерщица. Стыдно"

"легенда без уважения"

Напомним, что вечно молодая Ротару не перестает удивлять изумительной внешностью

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