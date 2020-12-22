Фото Софии Ротару на отдыхе в Крыму появилось в Сети

Как передает Politeka.net, снимок семейного отдыха у себя в Инстаграм показал сын артистки Руслан Евдокименко.

София Ротару с сыном запечатлены во время рыбалки в море с яхты. Певица попала в кадр в купальнике и кепке.

На переднем плане можно увидеть точащие из воды ноги внучки Ротару – Софии младшей.

«Это было прекрасное время и отдых. Еще мне очень нравится Сонечка, нырнувшая в воду в момент съемки», - написал Руслан Евдокименко.

Снимок вызвал бурные обсуждения. В Сети сразу поняли, что кадр был сдела в Крыму.

«Кто нашёл Софию Михайловну на фото за одну секунду?! 😂😍😘Мы тоже в этом году были в Крыму там нереально красиво», «Спасибо за фото! Такой эксклюзив... из личного архива👍 не часто вы нас такими балуете, вдвойне ценно», «Крым, увы, не наш! Отписываюсь, нельзя одной п,,,ой сидеть на двух стульях», "Такая тёплая и позитивная фотография!😍 Как раз, огромный привет всей Вашей чудесной семье из Крыма", - пишут в комментариях.

Руслан Евдокименко объяснил, что фото архивное.

«Этой фотографии более 10 лет! Неужели трудно догадаться? Всего Вам доброго! Отписывайтесь👍», - ответил он.

Напомним, ранее сообщалось, что София Ротару тайно выставила на продажу собственный отель Villa Sofia, который находится в Ялте на побережье Крыма. По данным журналистов, артистка хочет выручить от сделки 25 миллионов евро.

По данным журналистов, объявления о продаже отеля нет в общем доступе, а переговоры с обеспеченными покупателями ведут риелторы — они высылают потенциальным владельцам фотографии и договариваются о стоимости объекта.

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