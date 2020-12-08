Певица София Ротару выступила на концерте "Песня года" в Москве и устроила истерику за кулисами

73-летнюю певицу радостно встречали на сцене и щедро одарили букетами. Унести все цветы самостоятельно София Михайловна не смогла – пришлось вызывать помощников. Но один из них чем-то не угодил звезде, и она прилюдно его обругала.

«Уйди отсюда, я сказала!» – резко сказала Ротару, но, увидев, что ее снимают, певица натянула на лицо улыбку.

Когда журналисты попросили Ротару сфотографироваться с букетами, помощник предложил подержать цветы. Но Ротару только еще больше разозлилась.

«Уйди!» – не смогла сдержать эмоций певица.

В гримерку звезда отправилась недовольной. Впрочем, перед тем как скрыться за дверьми, она записала новогоднее пожелание для зрителей.

Ротару с удовольствием фотографировалась с поклонниками и звездами.

Можно заметить, что несмотря на свой возраст, артистка выглядит восхитительно, как будто наооборот только молодеет.

Ротару задержится в России для съемки в новогодних огоньках, а вот встречать Новый год – вернется в Украину к семье.

Отметим, после выступления на «Песне года» Ротару досталось от скандально известного российского критика Соседова. По его мнению, молодящейся певице давно пора на пенсию.

"Конечно, можно сказать, что в этом сезоне она вновь «возвращается» в Россию. У неё будет немного новогодних корпоративов, она снимется в «Песне года», будет красоваться на российских телеэкранах и в новогоднюю ночь. Но кому нужно это творческое доживание?" — заявил он.

Соседов напомнил, что даже сама певица признает, что «своё уже давно отпела». По данным критика, стоимость её «заказников» снизилась до €50 тысяч.

В целом, критик убежден, что "в бессмертии останутся только гении". Однако, по его мнению, они никак не пересекаются с современными музыкальными деятелями России.

Напомним, что вечно молодая Ротару не перестает удивлять изумительной внешностью: "Проживет 100 лет".

А еще Politeka писала, что София Ротару с львиной гривой потрясла видом, такой певицу еще не видели: "Ну очень дерзкая!".

Также Politeka сообщала, что красавчик-внук Софии Ротару покорил своим талантом, бабушка гордится: «Просто восхитительный».