Легендарная певица София Ротару изумила ярким выступлением на сцене "Вечернего Квартала" - аплодировали все

Как передает Politeka.net, 73-летняя артистка стала гостьей новогоднего эфира "Квартал 95", видео опубликовано на YouTube-канале Студии (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Лидер "кварталовцев" Евгений Кошевой поднялся на сцену вместе с Софией Михайловной, поцеловав ей руку перед тем, как она начала петь. Артистка была в красном платье-балахоне, поражая заметно посвежевшей внешностью. Стоит отметить, до этого Ротару долго не появлялась на сцене.

Артистка взорвала зал - судя по реакции зрителей, исполнив свой хит "Музыка моей любви". В конце люди аплодировали, а некоторые кинулись к сцене с букетами.

Пользователи с жаром обсудили увиденное, не жалея комплиментов в комментариях:

"Фантастика! Всем так выглядеть в свои 73 года! Браво, Софья Михайловна!"

"Видно, что все в зале просто счастливы и рады видеть Софию Ротару на сцене в Украине"

"Я не поклонница Ротару, но выглядит она офигенно. Идеальная пластика, ничего не переколото..."

"Она вообще стареет? Выглядит максимум на 40, а ей на секундочку 73 года. Пластика творит нереальное и то сколько уходит денег чтобы это всё просто поддерживать. Я её такой лет 10 назад видела, а тут ничего не изменилось, у меня челюсть чуть не упала..."

"Просто порвала всех, а одногодки, по ходу, знающие есть, такие вздохнули..."

"О! Вот, это класс! Софа наша бабуська! Я ее обожаю!"

"Алла Борисовна нервно курит в сторонке..."

Напомним, как "вечно молодая" Ротару выглядит в реальной жизни, кадры из закулисья "Квартал 95": "Начинают вылазить...".

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