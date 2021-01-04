Легендарная певица София Ротару излила душу, ничего не утаив о своем состоянии
Так, в программе "Життя великих людей" 73-летняя София Михайловна поделилась своим горем - длительное время артистка страдал от депрессии, не в силах заставить себя не то, что выйти на сцену, а вообще появиться на публике.
Как известно, в 2002 году умер муж Ротару - Анатолий Евдокименко, с которым они прожили душа в душу 34 года.
У последнего произошел инсульт, после чего его частично парализовало и лишило дара речи. Через некоторое время удар повторился, а затем еще раз. Во время третьего инсульта Ротару находилась на гастролях в Германии. Артистка тут же вылетела домой, чтобы провести рядом с мужем его последние минуты.
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"Я перенесла очень тяжело..., - поделилась София Михайловна пережитым горем. - Я сорок дней утром вставала и убегала на кладбище. Я места себе не находила, потому что я не верила в то, что его не будет, ну, нет его, как это без Толика жить!"
После смерти мужа Ротару хотела стать отшельницей, даже податься в монастырь. От депрессии ее спас взрослый сын Руслан, ставший вместо отца ее концертным директором.
Постепенно он вернул мать к жизни, заставляя заниматься творчеством, давать концерты.
"Сын заставил ее работать... То есть не сидеть дома и плакать и страдать, а начинать что-то делать...", - рассказала родная сестра певицы Аурика Ротару.
Стоит отметить, София Михайловна по сей день очень близка с семьей, особенно с сыном. Недавно мы сообщали, что певица встретила новый 2021-й год в кругу самых близких. За праздничным столом собрались ее сын с женой Светланой, внучка Соня и внук Анатолий.
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