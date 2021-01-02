Вся семья легендарной певицы Софии Ротару собралась за праздничным столом

Как передает Politeka.net, на страничке "Зіркового шляху" в Инстаграм опубликованы любопытные кадры с празднования Нового года 73-летней артистки (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Ротару появилась на кадрах в длинном черном платье, дополнив его массивными бусами. За накрытым столом рядом с ней собралась вся семья: сын Руслан Евдокименко с женой Светланой, внучка Соня и внук Анатолий.

"2020 прогуляли!", - радостно объявил тост сын Софии Михайловны, и все дружненько чокнулись бокалами.

Но на этом еще не все, тосты, видимо, звучали во время застолья один за одним. На следующих кадрах семейство решило еще раз провести старый год.

"Спасибо, что живы!", - поблагодарил Руслан 2020-й.

Еще на одном кадре счастливое семейство в полном составе позирует возле высокой новогодней елочки. София Михайловна вместе с сыном уселись на быльце дивана, рядом стояли Соня и Анатолий, а их мама Светлана удобно расположилась в кресле с домашним питомцем на коленях. Все искренне улыбались.

У певицы очень близкие отношения со своей семьей. После смерти мужа Ротару в 2002 году, артистка намеревалась уйти со сцены, но сын помог ей вернуться и стал ее музыкальным продюсером.

Ротару частенько выкладывает в Инстаграм кадры с родней. Традиционно они отмечают все важные праздники, включая дни рождения, вместе.

Так, в полном составе семейство собиралось на 50-летие Руслана. Праздник проходил в ресторане на открытой площадке, утопающей в зелени.

Напомним, как "вечно молодая" Ротару выглядит в реальной жизни, кадры из закулисья "Квартал 95": "Начинают вылазить...".

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