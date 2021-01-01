Счастливая София Ротару встретила Новый год со всей родней
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм внучки Ротару Сони Евдокименко появились сторис с празднования Нового года. На фото и видео была запечатлена вся звездная семья знаменитой певицы. На праздник собрались сын и невестка Ротару, а также ее внук Анатолий и внучка София. Родственники с удовольствием позировали для фото и выглядели счастливыми.
Сама София Михайловна тоже выглядела счастливой. На одном из фото она позировала со своим сыном в новогодних колпаках. Они стояли возле праздничной елки.
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Как известно, София Ротару очень близка со своей семьей. После смерти ее мужа в 2002 году, артистка намеревалась уйти со сцены, но сын помог ей вернуться и стал ее музыкальным продюсером. У певицы очень близкие отношения с невесткой Светланой, а также двумя внуками.
Ранее мы писали, что внучка Ротару заворожила смелым образом. Красотка надела белый костюм, под который не стала надевать нижнее белье. Соня забралась в глушь, где смогла раскрепоститься по полной. Чтобы сделать снимок еще горячее, красотка взяла в рот цветок. Образ начинающей певицы получился весьма горячим.
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