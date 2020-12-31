Внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала себе і розповіла про традиції

На фото Соня позує в шкіряній сукні з поясом на талії. Дівчина залишила волосся розпущеним, а образ доповнила легким мейкапом. Євдокименко розстебнула верхні гудзики, роблячи знімок зовсім небагато пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вся справа в маленьких ритуалах.

А які ваші улюблені передсвяткові традиції? Прогулянки по святковому місту, переглядати сімейні фото альбоми, складати мрії і будувати плани", - написала зірка під фото.

Відразу прокоментував знімок наречений красуні Денис Жаданов:"Люблю".

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже красива"," це прекрасно"," складати мрії"," просто приголомшливо"," так люблю", " красуня. З Наступаючим, Софія!".

Повідомлялося, що внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко підкорила ніжною красою.

У себе в Instagram красуня опублікувала досить зухвалий для її блогу знімок. Зазвичай Софія публікує скромні фото, які спеціально знімає для Instagram. У неї багато стильних луків і міських образів, але пікантних знімків на сторінці 19-річної красуні не так вже й багато.

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