Внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала себе і розповіла про традиції
На фото Соня позує в шкіряній сукні з поясом на талії. Дівчина залишила волосся розпущеним, а образ доповнила легким мейкапом. Євдокименко розстебнула верхні гудзики, роблячи знімок зовсім небагато пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вся справа в маленьких ритуалах.
А які ваші улюблені передсвяткові традиції? Прогулянки по святковому місту, переглядати сімейні фото альбоми, складати мрії і будувати плани", - написала зірка під фото.
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Відразу прокоментував знімок наречений красуні Денис Жаданов:"Люблю".
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Дуже красива"," це прекрасно"," складати мрії"," просто приголомшливо"," так люблю", " красуня. З Наступаючим, Софія!".
Повідомлялося, що внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко підкорила ніжною красою.
У себе в Instagram красуня опублікувала досить зухвалий для її блогу знімок. Зазвичай Софія публікує скромні фото, які спеціально знімає для Instagram. У неї багато стильних луків і міських образів, але пікантних знімків на сторінці 19-річної красуні не так вже й багато.
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