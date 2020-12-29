Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко рассказала о людях, которые вдохновляют

На фото Соня позирует в штанах и майке, а образ дополнила стильными очками. Начинающая модель взялась руками за волосы, а взгляд отвела от камеры. Снимок получился смелым и пикантным, ведь бюст прямо выпирал из-под белой ткани. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мы помним чувства, моменты. Создавайте их!

Меня вдохновляют люди которые кайфуют от жизни. Наслаждаются моментом, сами творят чудеса и умеют видеть счастье в повседневном", - написала звезда под фото.

Фанаты, включая Софию Ротару, поставили более 600 лайков и написали комментарии:

"Так и держать. Радоваться жизню мудро это и есть самое красивое", "София, для нас ты и есть этот человек", "Я тебе обожаю и с наступающим новым годом. С любовью!", "Ты красивая", "Лучшая, лучшая, лучшая".

Мы сообщали, что поп-легенда София Ротару дала 19-летней внучке, начинающей модели и певице, Соне Евдокименко дельный совет.

73-летняя София Михайловна в беседе с Катей Осадчей ответила на вопрос, который волнует множество украинцев. Ведущая отметила, что в семье Ротару может быть прямо череда свадеб: в 2020-м вышла замуж племянница Ротару начинающая Соня Кей, а у ее внучки уже есть жених, с которым они уже живут в Нью-Йорке.

"Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она ещё юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится", - ответила артистка.

Напомним, юная внучка Ротару присела в соблазнительном мини, показав настоящую жару

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