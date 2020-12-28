Вот это ножки!

19-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала жаркое фото в мини

Начинающая модель и певица поделилась новым снимком на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Так, девушка, которая живет, работает и учится в США, показала, как наслаждается солнцем и теплом в Майами. Так, на фото Соня присела на корточки посреди теннисного корта.

С учетом жаркой погоды, девушка надела короткое черное платье в слегка спортивном стиле. Евдокименко томно позирует на камеру, положив голову на руку.

«Пальмы, океан, мини-платья. Хотели бы вы жить там, где тепло круглый год или смена сезонов вам больше по душе?», - подписала свой снимок красотка.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Ой, ни в коем случае! Как прекрасно видеть смену сезонов! Столько новых эмоций!», «Лето круглый год», «Красавица! Я люблю весну», «Вау, София!», «Там хорошо где нас нет», - пишут люди.

Ранее мы писали, что София Ротару прокомментировала возможную женитьбу Сони с 31-летним предпринимателем Денисом Жадановым.

«Она ещё юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится», - заявила артистка.

Напомним, внучка Ротару, соблазнившая миллионера, покрасовалась в "хищном" наряде.

Как сообщала Politeka, юная внучка Ротару без лифчика засветила "запретный плод", распахнув пиджак: жениху-миллионеру повезло.

Также Politeka писала, что строгая Ротару впервые высказалась, что думает о женихе-миллионере своей внучки: "А голос, как у деда".