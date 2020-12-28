Поп-легенда София Ротару дала 19-летней внучке, начинающей модели и певице, Соне Евдокименко дельный совет

Как передает Politeka.net, об этом идет речь в программе "Світське життя". 73-летняя София Михайловна в интервью Кате Осадчей ответила на вопрос, волнующий многих украинцев. Ведущая предположила, что в семье Ротару может быть прямо череда свадеб: в 2020-м вышла замуж племянница Ротару певица Соня Кей, а у ее внучки появился жених, с которым они живут в Нью-Йорке. Осадчая поинтересовалась у Софии Михайловны, знакома ли она с бойфрендом внучки и вообще, что думает о возможном скором бракосочетании.

"Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она ещё юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится", - ответила артистка.

Напомним, жених Сони Евдокименко - 31-летний IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов. В 2018-м году молодой миллионер попал в американский рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".

Недавно девушка показывала, как развлекается с женихом на катке в Нью-Йорке. В "сториз" Соня выставила кадры, где они катаются за ручку вокруг рождественской елки.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать интервью в комментариях. Большинство продолжили скандалить по поводу недавнего участия Ротару на праздничном концерте в Москве.

"Как же выглядит София Михайловна великолепно)и это в 73 года)))"

"Легендарная! Ее творческие и человеческие заслуги стоят многого! Рад, что она в хорошем настроении и здравии! Выглядит супер!"

"Внучка у Софии Ротару, Красавица 💞"

"А мову забула?"

"Голос не узнаю"

"Бедная, забыла в Москве родной язык, никак не может понять, где и как должна говорить. Я бы на месте Кати не брала бы ни какого интервью, никого она не интересует. А голос, как у деда"

Напомним, что внучка Ротару, собравшаяся замуж за миллионера, прогулялась по Киеву нараспашку: "Вернулась на Родину..."

Как сообщала Politeka, что Соня Евдокименко скинула одежду, восхитив стройной фигуркой в мини-бикини: горячие фото красотки.

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