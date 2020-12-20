Внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко вернулась в Украину и прогулялась по центру Киева

Подтверждающий снимок девушка разместила у себя в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Как известно, Соня Евдокименко, давно живет в Нью-Йорк (США), где учится в престижной Школе дизайна Parsons.

На новогодние и рождественские праздники девушка приехала в родной Киев и уже успела пройтись по центру украинской столицы, запечатлев себя на фоне памятника Владимиру Великому.

Для прогулки Соня выбрала черный лаковый пуховик, который она расстегнула и спустила с одного плеча показав, что под верхней одеждой прячет небольшую кожаную сумочку типа бананки.

"Вернулась на Родину к праздникам", - сообщила красотка в подписи.

Фолловеры принялись поздравлять девушку с приездом, а также отметили, что она шикарно выглядит.

"Аа, так Вы наша🤗", "Поздравляю с праздниками", "Красавица", - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что Соня показала в Сети своего жениха. Им оказался 31-летний IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов. В 2018-м году молодой человек попал в американский рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".

Напомним, что внучка Ротару сбросила пиджак и показала, что достанется жениху-миллионеру: "Заслуживаешь миллиардера"

Как сообщала Politeka, что Соня Евдокименко скинула одежду, восхитив стройной фигуркой в мини-бикини: горячие фото красотки.

Также Politeka писала, что Соня Евдокименко в смелом мини изогнулась, показав достоинства фигуры: «Вау, муза!».