Внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко вернулась в Украину и прогулялась по центру Киева
Подтверждающий снимок девушка разместила у себя в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Как известно, Соня Евдокименко, давно живет в Нью-Йорк (США), где учится в престижной Школе дизайна Parsons.
На новогодние и рождественские праздники девушка приехала в родной Киев и уже успела пройтись по центру украинской столицы, запечатлев себя на фоне памятника Владимиру Великому.
Для прогулки Соня выбрала черный лаковый пуховик, который она расстегнула и спустила с одного плеча показав, что под верхней одеждой прячет небольшую кожаную сумочку типа бананки.
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"Вернулась на Родину к праздникам", - сообщила красотка в подписи.
Фолловеры принялись поздравлять девушку с приездом, а также отметили, что она шикарно выглядит.
"Аа, так Вы наша🤗", "Поздравляю с праздниками", "Красавица", - пишут в сети.
Ранее мы сообщали, что Соня показала в Сети своего жениха. Им оказался 31-летний IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов. В 2018-м году молодой человек попал в американский рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".
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Как сообщала Politeka, что Соня Евдокименко скинула одежду, восхитив стройной фигуркой в мини-бикини: горячие фото красотки.
Также Politeka писала, что Соня Евдокименко в смелом мини изогнулась, показав достоинства фигуры: «Вау, муза!».