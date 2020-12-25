Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка поп-легенды Софии Ротару, обескуражила смелым образом

Как передает Politeka.net, 19-летняя красотка опубликовала свежее фото в "сториз" в Инстаграм, на котором блеснула безупречными формами.

Соня забралась в глушь, подальше от людских глаз, дабы раскрепоститься по полной. Девушка позировала в степи в брючном костюме молочного оттенка с одной приятной и неожиданной "изюминкой". Модель избавилась от бюстгальтера, надев пиджак на голое тело. Невозможно налюбоваться нежными линиями в столь откровенном декольте. С уверенностью можно сказать, что ее звездная бабушка в молодости вела себя куда скромнее и такого себе точно не позволяла. Но времена меняются, поэтому Соня нашла другой способ заявить о себе.

Внучка Ротару распустила волосы, дерзко задрала подбородок и для пущего эффекта удерживала губами фиолетовый цветочек. Девушка придерживала рукой воротник пиджака, дабы ветер не распахнул его еще больше.

Ранее мы сообщали, Соня порадовала поклонников снимком на родине, в Киеве. Дело в том, что красотка сейчас живет и учится в Нью-Йорке. А вот на новогодние праздники решила вернуться домой.

Евдокименко позировала на фоне памятника Владимиру Великому в столице Украины, выбрав подходящий наряд для зимней прогулки. На ней был черный свитер, такого же цвета дутая курточка и светлые штаны. Небольшая кожаная сумочка коричневого цвета дополнила лук.

"Место силы!Киев любимый!!!❤️"; "Какая же ты красивая 😎♥️ София 😍"; "Ойой ❤️💔 с приездом", - комментировали пользователи.

Кроме того, мы рассказывали о новом женихе Сони. Им стал 31-летний IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов. В 2018-м году молодой миллионер попал в американский рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".

Напомним, что внучка Ротару сбросила пиджак и показала, что достанется жениху-миллионеру: "Заслуживаешь миллиардера"

Как сообщала Politeka, что Соня Евдокименко скинула одежду, восхитив стройной фигуркой в мини-бикини: горячие фото красотки.

Также Politeka писала, что Соня Евдокименко в смелом мини изогнулась, показав достоинства фигуры: «Вау, муза!».