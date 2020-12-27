Начинающая модель и певица Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, порадовала поклонников свежим фото
Как передает Politeka.net, 19-летняя красотка опубликовала новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в платье леопардовой расцветки с объемными рукавами-воланами.
Девушка распустила волосы и собрала их назад, позируя на фоне нестандартной стены с изображением автомобилей. Соня расположила камеру внизу: необычный ракурс позволил фанатам в полной мере насладиться ее стройным силуэтом.
Модель театрально поставила руки на пояс, обхватив "осиную" талию длинными и изящными пальцами. При этом Соня отвела голову немного вбок, посмотрев с серьезным выражением лица куда-то вдаль.
За короткое время сотни пользователей успели поставить "лайки", а также прокомментировать: "очень красивая😍♥ ️♥ ️♥"; "Вау😍😍".
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Напомним, недавно внучка Ротару похвасталась новым женихом, выставив совместные кадры в Инстаграм. Им стал 31-летний IT-предприниматель, вице-президент по маркетингу компании Readdle Денис Жаданов. В 2018-м году молодой миллионер попал в американский рейтинг Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".
Ранее мы сообщали, Соня восхитила Сеть нежным фото в белом брючном костюме. Под пиджак красотка ничего не надела, даже бюстгальтера, выставив напоказ пленительное декольте. Чтобы вовсе не лишиться достоинства, Евдокименко все же придерживала рукой пиджак - а то непослушный ветер мог сделать это фото куда пикантнее.
К слову, Соня позировала в степи - что вызвало некий диссонанс: с одной стороны она в строгом костюме, а с другой - на фоне дикой природы.
Напомним, что внучка Ротару сбросила пиджак и показала, что достанется жениху-миллионеру: "Заслуживаешь миллиардера"
Как сообщала Politeka, что Соня Евдокименко скинула одежду, восхитив стройной фигуркой в мини-бикини: горячие фото красотки.
Также Politeka писала, что Соня Евдокименко в смелом мини изогнулась, показав достоинства фигуры: «Вау, муза!».