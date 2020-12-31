Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала себя и рассказала о традициях

На фото Соня позирует в кожаном платье с поясом на талии. Девушка оставила волосы распущенными, а образ дополнила легким мейкапом. Евдокименко расстегнула верхние пуговицы, делая снимок самую малость пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Все дело в маленьких ритуалах.

А какие ваши любимые предпраздничные традиции? Прогулки по праздничному городу, пересматривать семейные фото альбомы, сочинять мечты и строить планы", - написала звезда под фото.

Сразу прокомментировал снимок жених красотки Денис Жаданов: "Люблю".

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень красивая", "Это прекрасно", "Сочинять мечты", "Просто потрясающе", "Так люблю", "Красотка. С Наступающим, София!".

Сообщалось, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко покорила нежной красотой.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала довольно дерзкий для ее блога снимок. Обычно София публикует скромные фото, которые специально снимает для Инстаграм. У нее много стильных луков и городских образов, но пикантных снимков на странице 19-летней красотки не так уж и много.

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