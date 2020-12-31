Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала себя и рассказала о традициях
На фото Соня позирует в кожаном платье с поясом на талии. Девушка оставила волосы распущенными, а образ дополнила легким мейкапом. Евдокименко расстегнула верхние пуговицы, делая снимок самую малость пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Все дело в маленьких ритуалах.
А какие ваши любимые предпраздничные традиции? Прогулки по праздничному городу, пересматривать семейные фото альбомы, сочинять мечты и строить планы", - написала звезда под фото.
Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."
Мощный взрыв прогремел в аэропорту, повсюду лежат тела: первые детали и видео ЧП
Внезапно оборвалась жизнь парня из Книги рекордов Гиннесса, чем он прославился: "Очень жалко..."
Доведенная до отчаяния Королева выставила Тарзана за дверь, горькие кадры: "Ты будешь счастлива?"
Остановилось сердце известной журналистки, украинцы скорбят: "Не дожила четыре дня до..."
Сразу прокомментировал снимок жених красотки Денис Жаданов: "Люблю".
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Очень красивая", "Это прекрасно", "Сочинять мечты", "Просто потрясающе", "Так люблю", "Красотка. С Наступающим, София!".
Сообщалось, что внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко покорила нежной красотой.
У себя в Инстаграм красотка опубликовала довольно дерзкий для ее блога снимок. Обычно София публикует скромные фото, которые специально снимает для Инстаграм. У нее много стильных луков и городских образов, но пикантных снимков на странице 19-летней красотки не так уж и много.
Напомним, юная внучка Софии Ротару блеснула красотой без лифчика после критики бабушки
А еще Politeka писала, что юная внучка Ротару присела в соблазнительном мини, показав настоящую жару
Также Politeka сообщала, что внучка Ротару, соблазнившая миллионера, покрасовалась в "хищном" наряде