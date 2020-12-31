73-річна співачка Софія Ротару в оточенні рідних порадувала армію шанувальників

Відео з'явилося у фанатському Instagram-акаунті, який присвячений легендарній співачці.

На кадрах видно, як 73-річна Софія Ротару вирішила покуражити в ресторані в колі близьких людей напередодні Нового року.

Відео на свій телефон знімала невістка легендарної співачки Світлана Євдокименко, і в кадрі вона зняла чоловіка Руслана, Софію Ротару і внучку Соню. Всі вони тримають в руках по келиху з шампанським.

"Зі святом вас! З наступаючим всіх!",- йдеться в підписі до відео, на якому члени зіркової сім'ї з щирою посмішкою готуються до зустрічі з Новим роком.

Публікація припала до душі фанатам і вони завалили її лайками і коментарями з привітаннями.

"Зі святом вас, любимо вас!", "Всі красиві, зі святом", "гарного вечора", "Мило дуже", "Легенду нашу велику головне бережіть, а ще двох немає з сім'ї", "Софія Михайлівна, живіть довго і щасливо всією сім'єю, амінь", "Соня головна, а Русик зі Світланою вже щасливі", - написали вони під публікацією.

Раніше Софія Ротару різко висловилася щодо нареченого внучки Соні.

За словами 73-річної співачки, Соня занадто юна, щоб зараз грати весілля з бізнесменом.

"Я з ним знайома, але хто знає, це її доля і вона буде сама вирішувати. Вона ще юна, я вважаю, що ще зарано. Вона повинна закінчити навчання, отримати гарну освіту, а все інше, я думаю, у неї вийде", - заявляла раніше Софія Ротару.

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