Российская исполнительница Алла Пугачева прижалась к своему молодому мужу Максиму Галкину

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек звездной семьи в Инстаграм появился архивный снимок, на котором цветущая Пугачева растаяла в объятиях мужа. Судя по снимку, он был сделан давно. На фото Пугачева еще достаточно молода, а Галкин юн. Рыжие волосы примадонны выглядывали из-под шапки, придавая ее образу изюминки.

Стоит отметить, что Галкин и Пугачева были очень тепло одеты. Даже шапки на головах звезд были меховые.

«Самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа, а та, которая сделала самое лучшее из того, что ей удалось получить», - подписали авторы аккаунта фото со звездами.

В комментариях под постом стали делать комплименты паре, но не обошлось и без критики в адрес автора этих строк.

«Макса родители отлично воспитали, а не Алла. Интеллигентный, тактичный, талантливый, о чувстве юмора и не говорю уже», «Вы идеальная пара, я наблюдаю за Вами давно, мне все нравится, настоящий пример для молодежи», «Красивые. Счастья вам!», «назло завидующим и злословам...любите друг друга и будьте счастливы», - пишут пользователи сети.

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