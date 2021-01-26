Шанувальники відомої співачки Алли Пугачової порівняли її дочок в одному віці

Маленька дочка відомої співачки Алли Пугачової захоплює її шанувальників, які не перестають порівнювати дівчинку з її старшою сестрою і самою Примадонною. У фан-акаунті Пугачової в соцмережі Instagram з'явилося порівняльне фото зірки з її дітьми, пише Politeka.net.

На фотографії, представленій у вигляді колажу, Алла Пугачова сфотографована зі своїми дочками: 7-річною Лізою і маленькою Христиною Орбакайте приблизно в тому ж віці. При цьому впадає в око велика різниця в зовнішньому вигляді самої зоряної мами, яка помітно змінилася з віком і добре попрацювала над своїм обличчям і зачіскою.

Але шанувальників розчулили самі малятка, які, за словами шанувальників, дуже схожі на свою маму, хоча і відрізняються один від одного. Маленька Ліза вражає величезними світлими очима і довгим світлим кучерявим волоссям, які були розпущені по плечах.

Водночас у Христини була зовсім інша зачіска: волосся обстрижені до плеча і зроблений короткий чубчик. Також у старшої дочки Алли Пугачової більш серйозний погляд і пухкі губки і щічки.

Фанати, порівнюючи знімки дочок Алли Пугачової, відзначили в коментарях, що дівчатка сильно схожі на свою маму, але між собою - ні, оскільки кожна з них нагадувала і своїх батьків.

"Дівчата взагалі не схожі, крім світлого волосся!", "Дуже зворушливі фото", "Христина схожа на тата свого, Ліза теж на тата свого схожа", "Сонечка мамині", "Алла красивішою стала", "Лізонька красуня", "Дві різні мами", "Красуня", "Які няшні і схожі на маму", "Лізочка прямо вилита, як дві крапельки, мамулічка...",- написали фоловери в соцмережі.

Нагадаємо, що нещодавно дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна Ліза здивувала шанувальників зіркової пари своїми акторськими здібностями. Дівчинка на камеру розповіла про правила гігієни, чим шалено захопила і розчулила відданих фанатів сімейства.

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