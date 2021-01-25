Певица Кристина Орбакайте растрогала красивыми прощальными словами

Как передает Politeka.net, 49-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм архивное фото, на котором предстала вместе со звездным стилистом Александром Шевчуком. 25 января стало известно о смерти последнего, ему было всего 54.

На фото Кристина и Александр улыбаются. Артистка в смелом наряде, с зачесанными назад волосами и ярким макяжем придвинулась почти впритык к товарищу.

"Саша Шевчук! 💔 В это невозможно поверить((( Прощай, добрый, талантливый, уникальный 🙏", - душевно подписала кадр Кристина.

Пользователи кинулись комментировать траурный пост артистки:

"Светлая память, соболезнования родным и близким, очень жаль такой молодой. 🙏"

"Как не странно писать такие посты. У вас вообще нет чувства такта"

"Светлая память... Куда все уходят? Куда?😢"

"О, Боже..."

"О Господи, неужели Саши нет?"

"Неужели его больше нет??? Как так то((🥺"

"Светлая память"

"Соболезную. Очень жаль🙏"

Напомним, Шевчук умер от перетонита. Внезапно ему стало плохо дома, вызвали "скорую помощь". Но после срочной операции началось заражение, которое привело к смерти знаменитости.

Шевчук, к слову, работал с таким звездами, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, Лариса Долина, Татьяна Овсиенко, а также сотрудничал с рядом популярных телешоу.

Первой о смерти звезды в Инстаграм сообщила Вайкуле. Певица тепло попрощалась с другом, отметив, что, к сожалению, не суждено сбыться их совместным планам.

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