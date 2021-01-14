Певица и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте показала, как она проводит время на роскошных Багамах

Кадры российская звезда с отдыха опубликовала в своем Instagram.

Судя по кадрам, Кристина Орбакайте отправилась на Багамские острова в компании бывшего мужа Аллы Пугачевой Филиппа Киркорова.

Так, известная певица с Филиппом Киркоровым отправилась на "Пиг Бич", который пользуется огромной популярностью среди туристов. Это необитаемый остров, где проживают одичавшие домашние свиньи.

По легенде, рядом с островом затонул корабль с домашними животными и самым сильным свиньям якобы удалось доплыть до берега и продолжить тут свою популяцию.

Кристина Орбакайте записывала видео прямо из лодки, вокруг которой плавали одичавшие свиньи. За кадром можно услышать удивленный голос Киркорова, который будто впервые видел этих животных.

"Ты мой хороший... Мои родичи - свинки", - с юмором заявила дочь Аллы Пугачевой.

Далее Кристина Орбакайте снимала, как они кормили любопытных животных, подплывавших к их лодке.

А потом в кадре засветился снова довольный Филипп Киркоров, который в руках принес маленькую свинью к лодке, чтобы дети могли и ее покормить.

Ранее мы рассказывали, что Орбакайте засветилась с Киркоровым в неожиданном виде.

Отметим, Киркоров и Орбакайте встретили Рождество c российской группой Little Big. С ними захотели сфотографироваться и дети Киркорова Алла-Виктория и Мартин-Кристин. Похоже, такой встрече особенно обрадовался именно мальчик.

Орбакайте также осталась довольна встречей Рождества в такой компании.

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