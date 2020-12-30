Знаменитый российский певец Филипп Киркоров продемонстрировал блистательный образ в компании украинской ведущей Регины Тодоренко

Артист поделился в Инстаграм снимками с новогоднего выпуска одного из шоу со своим участием. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Киркоров показал, как сидит за столом жюри специального новогоднего выпуска музыкального шоу. Компанию ему составили Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Валерия.

Для праздничного выпуска певец не мог не выбрать экстравагантный наряд. Так, он позирует в серебристой толстовке из искрящейся ткани, сверкающей всеми цветами радуги.

В свою очередь, Тодоренко появилась на съемках в элегантном зеленом платье с полупрозрачными рукавами. А вот Валерия выбрала ярко-красный наряд.

Поклонники певца активно комментируют его публикацию.

«Суперские фотографии! Безумно ждём Новогоднюю ночь. Король», «Очень ждём вы самый лучший», «Филипп, здравствуйте) С Наступающим Новым годом Вас и Всю Вашу Талантливую и Дружную Семью! Ух, ты! Мы Очень- Очень Ждем! И Пусть В 2021 году Маски будут только Праздничными!», «Филипп вы наш праздник! ждём с нетерпением новогодних шедевров от Вас! Любим», «Как всегда на высоте наш Король! Слова излишни», «А для чего такие стрелки на глазах? Вы мужчина или кто? Шут вы гороховый, фууу», - пишут люди.

Напомним, стареющий Киркоров показал свою новую музу в пикантном халатике, Бузова ахнула.

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