В сети обсуждают совместный снимок певицы Кристины Орбакайте с бывшим отчимом Филиппом Киркоровым

Фотографию знаменитостей разместили на фан-странице посвященной Кристине Орбакайте и ее семье, передает Рoliteka.net

«Учитесь, пока другие спят, работайте, пока другие отдыхают, будьте готовы, пока другие расслабляются и мечтайте, пока другие плачутся. ❤️👏🏻», - написали авторы аккаунта.

В кадре Кристина и ее бывший родственник позируют за столом во время торжественного события. Киркоров прильнул в сторону Кристины, оба артиста смотрят в камеру и улыбаются.

Пользователи сети уже отреагировали на публикацию различными комментариями. Среди множества положительных отзывов были негативные.

«Так хорошо такое писать, когда мамка протолкнула, а ты из себя ничего не представляешь..»,

«Милое фото👍)», « Какие красивые», «Филя с дочей», «Вот это реально классный пост👍», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кристина Орбакайте решилась на смелый эксперимент, появившись на одном из концертов в экстравагантном платье. Дерзкое кожаное платье, юбка которого состояла из обрезков, пришлось по фигуре звезде. Выглядела она очень молодо и соблазнительно.

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